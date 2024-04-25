Прикордонники вступили в бій з російською ДРГ: подробиці

Окупанти підготувалися, влаштувавши засідку.

Фото: ДПСУ

На Сумщині прикордонники вступили у бій з ДРГ рф. Ворог підготувався та влаштував засідку. Про це повідомили у Держприкордонслужба.

"Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій", - розповіли у ДПСУ

Прикордонники повідомляють, що для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки.

Після зіткнення противник відступив.

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