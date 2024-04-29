Минюст разъяснил, что означает отступление от обязательств по Конвенции по правам человека

Уведомление о возможности применения ограничений определенных прав в связи с введением военного положения в 2022 году было направлено Генеральному секретарю Совета Европы практически сразу после его введения, что является частью международных обязательств Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Украина подала обновленное сообщение Генеральному секретарю Совета Европы об отступлении от норм Конвенции о защите прав человека по статье 15 в связи с введением военного положения. Министерство юстиции разъяснило, что означает отступление конвенции по правам человека.

Министерство юстиции разъяснило, что означает отступление от обязательств по Конвенции по правам человека.

«На самом деле, сообщение о возможности применения ограничений определенных прав в связи с введением военного положения в 2022 году было направлено Генеральному секретарю Совета Европы практически сразу после его введения, что является частью международных обязательств Украины. Информация об отступлении от ряда обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод, размещенная на сайте Совета Европы 04.04.2024, является уточненной информацией и представлена с учетом необходимости проведения периодического пересмотра совершенных отступлений. В уточненной информации, в частности, УМЕНЬШЕН перечень статей, по которым осуществлено отступление. Информация об отступлении от статей 1 «Защита собственности», 2 «Право на образование» и 3 «Право на свободные выборы» Дополнительного протокола к Конвенции была указана в ноте 2022 г. и не новая», — отметили в ведомстве.

«Украина в апреле НЕ приостановила защиту, а как раз наоборот – пересмотрела и забрала оговорку об ограничении определенного набора прав», - подчеркнул Министр юстиции Денис Малюська.

Добавим, что министр юстиции Денис Малюска объяснил содержание сообщения об отступлении.

Министерство подчеркивает, что согласно ст. 15 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Высокая Договаривающаяся Сторона во время войны может принимать меры, отступающие от ее обязательств по настоящей Конвенции, и в случае использования этого права должна информировать Генерального секретаря Совета Европы о принятых ею мерах.

Такое уведомление осуществляется путем написания письма и прикрепления копий правовых документов, согласно которым будут вводиться чрезвычайные меры.

При этом отмечается, что сообщение само по себе не вводит чрезвычайных мер, а является лишь средством информирования Совета Европы о возможности их введения в соответствии с национальным законодательством Высокой Договаривающейся Стороны.

В связи с военной агрессией российской федерации против Украины, на основании предложения СНБО, в соответствии со ст. 106 Конституции Украины, Закона Украины «О правовом режиме военного положения» Указом Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 в Украине введено военное положение.

Согласно ст. 3 Указа Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 «О введении военного положения в Украине» в связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотрены статьями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины, а также вводиться временные ограничения прав и законных интересов лиц, предусмотренные ст. 8 Закона Украины от 12.05.2015 №389 «О правовом режиме военного положения».

С учетом вышеуказанного и согласно ст. 15 Конвенции, Совет Европы был проинформирован о введении в Украине военного положения, нормах законодательства, действующих во время этого режима, мерах, которые могут быть применены уполномоченными органами во время действия режима военного положения, а также приведен перечень статей Конвенции и Приложений к ней, от которых, в связи с возможным применением вышеуказанных мер, допускается соответствующее отступление, а именно: ст.ст. 3, 8(3), 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 Пакта, а также ст.ст. 4(3), 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 Конвенции, ст.ст. 1, 2, 3 Дополнительного протокола к Конвенции, ст. 2 Протокола № 4 к Конвенции.

Учитывая требование об уведомлении о таких мерах без задержки, вышеупомянутая информация о введении военного положения и соответствующее отступление была подготовлена и направлена Совету Европы в кратчайшие сроки сразу после введения режима военного положения. На сайте Совета Европы он был размещен 01.03.2022.

Информация об отступлении, размещенная на сайте Совета Европы 04.04.2024, является уточненной информацией об отступлении от ряда обязательств по Конвенции, осуществленного в связи с введением военного положения и представлена с учетом необходимости проведения периодического пересмотра отступлений. В уточненной информации, в частности, убрано цитирование некоторых пунктов ст. 8 Закона Украины от 12.05.2015 № 389 «О правовом режиме военного положения», не относящихся к отступлению от обязательств по Конвенции, и уменьшен перечень статей, по которым осуществлено отступление. Информация об отступлении от статей 1 «Защита собственности», 2 «Право на образование» и 3 «Право на свободные выборы» Дополнительного протокола к Конвенции была указана в ноте 2022 г. и не новая.

Согласно разъяснению к ст. 15 Конвенции, отступление от обязательств не обязательно является признанием того, что Государство не сможет гарантировать права, закрепленные в Конвенции. На самом деле, на практике, заявляя об отступлении от обязательств, Договаривающееся Государство обычно дотечало, что меры, предпринимаемые им, «могут» предусматривать отступление от его обязательств по Конвенции.

Добавляется, что информирование об отступлениях от обязательств по Конвенции неоднократно подавалось и другими странами в связи с введением военного положения в стране, в частности, Арменией и Азербайджаном в 2020 г., Турцией в 1980 г.

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