В Киеве произошло лобовое ДТП с участием автомобилей Ford и BMW, видео

В столице по улице Большая Васильковская произошла авария.

В субботу, 4 мая, в Киеве произошло лобовое ДТП с участием Ford и BMW. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Авария произошла на улице Большая Васильковская.

Отмечается, что водитель BMW оказался на встречной полосе.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло пьяное ДТП с опрокидыванием.

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