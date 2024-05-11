Практика судов
  1. В Украине

В Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием трех авто – погибли трое полицейских

22:58, 11 мая 2024
Правоохранители находились вне службы и именно возвращались с учебы.
В Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием трех авто – погибли трое полицейских
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Виннитчине в результате ДТП погибли трое полицейских. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как пишут в НПУ, дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 11 мая, около 12 часов на объездной дороге города Винница. По предварительной информации следствия, в результате столкновения трех авто трое полицейских Белоцерковского райуправления полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров общины, погибли на месте происшествия. Еще один правоохранитель госпитализирован в больницу. Правоохранители находились вне службы и именно возвращались с учебы.

Водитель второго автомобиля, Toyota Tundra, его жена и их несовершеннолетний ребенок также доставлены в медицинское учреждение. По информации медиков, угроз их жизни нет.

Третий автомобиль получил механические повреждения.

На месте аварии продолжаются следственные действия. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Как отметили в полиции, по факту происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как кандидаты на должности судей апелляционных судов и ВАКС будут сдавать тестовые задания: комментарий ВККС

Тестовые задания будут обнародованы вместе с ответами, а выполнять их будут кандидаты на компьютерах.

Кого из осужденных топ-чиновников не смогут освободить из тюрьмы по закону о мобилизации осужденных

Принятый закон предусматривает табу на освобождение осужденных топ-чиновников, желающих вместо тюрьмы пойти в ВСУ.

В УПК и УК внесут изменения касательно противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств

Не будет считаться преступлением вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам лицом, которое в интересах национальной безопасности выполняло заранее утвержденное руководителем разведывательного органа разведывательное задание.

Проверять военный билет, задерживать и доставлять в ТЦК, вносить данные об уклонистах в базы данных – какие новые полномочия появятся в полиции

Не только представитель ТЦК, но и полицейский сможет проверить через «Оберег» факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка.

В ГК внесут изменения по защите права собственности добросовестного приобретателя и презумпции правомерности распоряжения имуществом органами власти

В частности, в ГК предлагается презюмировать, что действия органа государственной власти или местного самоуправления по распоряжению имуществом правомерны и первый приобретатель этого имущества не обязан совершать каких-либо действий по проверке соблюдения таким органом процедур.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Стахова
    Наталія Стахова
    суддя Луганського апеляційного суду