В Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием трех авто – погибли трое полицейских

Правоохранители находились вне службы и именно возвращались с учебы.

На Виннитчине в результате ДТП погибли трое полицейских. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как пишут в НПУ, дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 11 мая, около 12 часов на объездной дороге города Винница. По предварительной информации следствия, в результате столкновения трех авто трое полицейских Белоцерковского райуправления полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров общины, погибли на месте происшествия. Еще один правоохранитель госпитализирован в больницу. Правоохранители находились вне службы и именно возвращались с учебы.

Водитель второго автомобиля, Toyota Tundra, его жена и их несовершеннолетний ребенок также доставлены в медицинское учреждение. По информации медиков, угроз их жизни нет.

Третий автомобиль получил механические повреждения.

На месте аварии продолжаются следственные действия. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Как отметили в полиции, по факту происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.