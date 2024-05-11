У Вінницькій області сталася смертельна ДТП за участі трьох авто – загинули троє поліцейських

Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання.

На Вінниччині внаслідок ДТП загинуло троє поліцейських. Про це повідомили у Національній поліції України.

Як пишуть у НПУ, дорожньо-транспортна пригода сталась у суботу, 11 травня, близько 12 години на обʼїзній дорозі міста Вінниця. За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення трьох авто троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці події. Ще один правоохоронець госпіталізований до лікарні. Правоохоронці перебували поза службою та саме повертались з навчання.

Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина та їхня неповнолітня дитина також доправлені до медичного закладу. За інформацією медиків, загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль отримав механічні пошкодження.

На місці аварії тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюються.

Як зазначили у поліції, за фактом автопригоди слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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