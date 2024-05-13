После увольнения из банковского учреждения она и дальше притворялась работницей банка, придумав продуманную схему мошенничества.

В Киеве будут судить женщину, которая выдавала себя за работницу банка и обманула клиентов почти на 105 миллионов гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 38-летней бывшей работницы банковского учреждения, которая мошенническим способом обманула 10 клиентов банка на общую сумму почти 105 млн. гривен (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Женщина работала в должности главного менеджера по работе с вип-клиентами в одном из столичных банков. После увольнения из банковского учреждения она и дальше притворялась работницей банка, придумав продуманную схему мошенничества.

Чтобы у «клиентов» не возникало подозрений, для создания соответствующей обстановки и поддержания имиджа работника банковского учреждения обвиняемая арендовала подвальное помещение, находящееся под настоящим банковским отделением одного из банков.

Используя опыт работы с клиентами, создавая впечатление надежного лица и доверчивые отношения с состоятельными клиентами банка, женщина обратилась к ним с просьбой одолжить деньги.

Каждому из клиентов обвиняемая сообщила свою версию необходимости денежных средств, кому-то, что деньги ей необходимы для якобы увеличения оборотного капитала ее бизнеса, другим - для приобретения недвижимости и т.д. Женщине удалось обмануть 10 потерпевших на общую сумму почти 105 млн. гривен.

Вырученные деньги женщина тратила на собственные нужды.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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