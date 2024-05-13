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У Києві судитимуть жінку, яка видавала себе за працівницю банку та ошукала клієнтів на майже 105 мільйонів гривень

22:00, 13 травня 2024
Після звільнення з банківської установи вона і надалі вдавала з себе працівницю банку, вигадавши продуману схему шахрайства.
У Києві судитимуть жінку, яка видавала себе за працівницю банку та ошукала клієнтів на майже 105 мільйонів гривень
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У Києві судитимуть жінку, яка видавала себе за працівницю банку та ошукала клієнтів на майже 105 мільйонів гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт відносно 38-річної колишньої працівниці банківської установи, яка шахрайським способом ошукала 10 клієнтів банку на загальну суму майже 105 млн. гривень (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України).

Жінка працювала на посаді головного менеджера по роботі з віп-клієнтами в одному із столичних банків. Після звільнення з банківської установи вона і надалі вдавала з себе працівницю банку, вигадавши продуману схему шахрайства.

Аби у «клієнтів» не виникало підозр, для створення відповідної обстановки і підтримання іміджу працівника банківської установи, обвинувачена орендувала підвальне приміщення, що знаходиться під справжнім банківським відділенням одного із банків.

Використовуючи досвід роботи з клієнтами, створюючи враження надійної особи та маючи довірливі відносини із заможними клієнтами банку, жінка звернулась до них з проханням позичити гроші.

Кожному із клієнтів обвинувачена повідомила, свою версію необхідності грошових коштів, комусь, що гроші їй необхідні для нібито збільшення оборотного капіталу її бізнесу, іншим - для придбання нерухомості тощо. Жінці вдалося ошукати 10 потерпілих на загальну суму майже 105 млн гривень.

Отримані гроші жінка витрачала на власні потреби.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

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