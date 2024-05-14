Как определяется срок заключения письменного трудового договора о дистанционной работе: разъяснение

Минимальный срок трудового договора, как и максимальный, законодательством не установлен.

Федерация профсоюзов пояснила, как определяется срок заключения письменного трудового контракта о дистанционной работе.

Отмечается, что согласно ч. 1 ст. 60-2 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ), дистанционная работа – это форма организации труда, при которой работник выполняет работу вне рабочих помещений или территории работодателя, в любом месте по выбору работника и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как отмечено в п. 6-1 ч. 1 ст. 24 КЗоТ, при заключении трудового договора о дистанционной работе обязательно соблюдение письменной формы трудового договора. Типовая форма трудового договора о дистанционной работе утверждена Приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины «Об утверждении типовых форм трудовых договоров о надомной и дистанционной работе» от 05.05.2021 № 913-21 и зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины 06 июля 2021 г. за №886/36508.

Таким образом, с работником с дистанционной формой организации труда предусмотрено заключение письменной формы трудового договора в обязательном порядке. В типовой форме трудового договора о дистанционной работе определены условия дистанционной работы, в том числе должен быть определен срок действия трудового договора.

К сведению: трудовой договор - это соглашение между работником и работодателем, согласно которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, а работодатель (работодатель - физическое лицо) обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы , предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон (ст. 21 КЗоТ Украины).

В зависимости от срока трудовой договор может быть: бессрочным, заключаемым на неопределенный срок; на определенный срок, установленный по согласованию сторон; заключаемым на время выполнения определенной работы (ч. 1 ст. 23 КЗоТ).

По общему правилу трудовой договор заключается бессрочно, однако в случаях, четко определенных в трудовом законодательстве (ч. 2 ст. 23 КЗоТ), работодатель и работник все же могут заключить срочный трудовой договор.

На основании вышеперечисленного, поскольку трудовой договор это соглашение между работником и работодателем, то при заключении письменного трудового договора о дистанционной работе срок действия определяется сторонами самостоятельно в самом договоре.

Минимальный срок трудового договора, как и максимальный, законодательством не установлен.

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