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В сооружениях Киево-Печерской лавры создадут музей

14:17, 16 мая 2024
На территории Нижней лавры Киево-Печерской лавры часть сооружений будут использовать как музейные помещения.
В сооружениях Киево-Печерской лавры создадут музей
Источник фото: patrioty.org.ua
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В Киево-Печерской лавре, часть сооружений на территории так называемой Нижней лавры, которые ранее были переданы в государственное управление, планируют использовать как помещения музейного назначения. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

По его словам, Минкульт инициирует создание фондохранилища музейных ценностей в одном из помещений Нижней лавры.

«Безусловно, часть из „новостроек“ нуждается в сносе и восстановлении исторического ландшафта. Вместе с тем, отдельные здания могут принести пользу государству", - отметил Карандеев.

Ранее Киевсовет передал землю площадью почти 32 га в пользование Нацзаповеднику «Киево-Печерская лавра».

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