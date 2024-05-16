Сокращение штата работников: какие сроки следует соблюдать

В Гоструда подчеркнули важные нюансы по сокращению штата работников на работе.

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда объяснили, какие сроки следует соблюдать в случае сокращения штата работников.

В первую очередь обратили внимание на требования к срокам каждого этапа проведения высвобождения: обращение в профсоюз относительно проведения консультаций по вопросам сокращения численности или штата работников, необходимости уведомления Государственной службы занятости Украины о запланированном массовом высвобождении, соблюдения предупредительного срока, выплаты всех сумм, принадлежащих работникам от учреждения.

Перечислили категории работников, увольнение которых не допускается: работник в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания в отпуске (основной ежегодный, а также другие виды отпусков, предоставляемых работнику как с сохранением, так и без сохранения заработной платы), а также если он находится на учебном военном собрании; беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет (до 6 лет), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Если работник увольняется раньше, чем исполнится полный рабочий год, в счет которого он получил отпуск, за дни отпуска, взятые авансом, вычеты не производятся.

В день увольнения работнику выдают надлежаще оформленную трудовую книжку, копию приказа об увольнении, а также письменное уведомление о суммах, начисленных и выплаченных работнику при увольнении, с указанием отдельно каждого вида выплаты (основная и дополнительная заработная плата, поощрительные и компенсационные выплаты, другие выплаты, на которые работник имеет право согласно условиям трудового договора и в соответствии с законодательством, в том числе при увольнении).

В случае прекращения трудового договора согласно пункту 1 части первой 40 Кодекса законов о труде работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

Отмечается, что изменены сроки обращения работника в суд по разрешению трудовых споров: при увольнении работник вправе обратиться в суд в месячный срок со дня вручения копии приказа (распоряжения) об увольнении; о выплате всех сумм, принадлежащих работнику при увольнении, — в трехмесячный срок со дня получения им письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных ему при увольнении.

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