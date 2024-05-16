Практика судов
  1. В Украине

Сокращение штата работников: какие сроки следует соблюдать

14:36, 16 мая 2024
В Гоструда подчеркнули важные нюансы по сокращению штата работников на работе.
Сокращение штата работников: какие сроки следует соблюдать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда объяснили, какие сроки следует соблюдать в случае сокращения штата работников.

В первую очередь обратили внимание на требования к срокам каждого этапа проведения высвобождения: обращение в профсоюз относительно проведения консультаций по вопросам сокращения численности или штата работников, необходимости уведомления Государственной службы занятости Украины о запланированном массовом высвобождении, соблюдения предупредительного срока, выплаты всех сумм, принадлежащих работникам от учреждения.

Перечислили категории работников, увольнение которых не допускается: работник в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания в отпуске (основной ежегодный, а также другие виды отпусков, предоставляемых работнику как с сохранением, так и без сохранения заработной платы), а также если он находится на учебном военном собрании; беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет (до 6 лет), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Если работник увольняется раньше, чем исполнится полный рабочий год, в счет которого он получил отпуск, за дни отпуска, взятые авансом, вычеты не производятся.

В день увольнения работнику выдают надлежаще оформленную трудовую книжку, копию приказа об увольнении, а также письменное уведомление о суммах, начисленных и выплаченных работнику при увольнении, с указанием отдельно каждого вида выплаты (основная и дополнительная заработная плата, поощрительные и компенсационные выплаты, другие выплаты, на которые работник имеет право согласно условиям трудового договора и в соответствии с законодательством, в том числе при увольнении).

В случае прекращения трудового договора согласно пункту 1 части первой 40 Кодекса законов о труде работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

Отмечается, что изменены сроки обращения работника в суд по разрешению трудовых споров: при увольнении работник вправе обратиться в суд в месячный срок со дня вручения копии приказа (распоряжения) об увольнении; о выплате всех сумм, принадлежащих работнику при увольнении, — в трехмесячный срок со дня получения им письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных ему при увольнении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выплата единовременного пособия матерям погибших полицейских зависит от того, как быстро Кабмин обновляет Перечень территорий, где ведутся боевые действия

Сама по себе гибель полицейского от ранения во время войны не является основанием для выплаты матери единовременной денежной помощи, ведь, по мнению Верховного Суда, эта выплата зависит также и от того, внесена ли территория, где произошла гибель в Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия.

Минэкономики отменило приказ о бронировании работников Favbet и Glovo, а сам порядок бронирования изменят

Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, Минцифры сочло их критически важными на основании трех из семи критериев – отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дия.Сити.

На должности двух судей КСУ по квоте Верховной Рады объявлен новый конкурс

Документы для участия в конкурсе на должности судей Конституционного Суда по квоте парламента можно подать с 22 мая по 20 июня.

Кабмин разрешил военным завещать выплату единоразовой денежной помощи родственникам на случай гибели

Кроме чиновников, «завещать» единовременную денежную помощь теперь смогут и военнослужащие – Кабмин принял постановление.

Рассмотрение ТЦК дела об админправонарушении в отсутствие лица, которое должным образом не уведомили о дате рассмотрения, является безусловным основанием для отмены постановления о привлечении к ответственности – суд

Апелляционный админсуд отменил штраф от ТЦК, поскольку ТЦК не смог доказать факт надлежащего уведомления мужчины о рассмотрении дела по статьям 210 и 210-1 КУоАП.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва