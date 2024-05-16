Скорочення штату працівників: яких строків слід дотримуватися

У Держпраці підкреслили важливі нюанси щодо скорочення штату працівників на роботі.

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці пояснили, яких строків слід дотримуватися у випадку скорочення штату працівників.

В першу чергу звернули увагу на вимоги до строків кожного етапу проведення вивільнення: звернення до профспілки щодо проведення консультацій із питань скорочення чисельності або штату працівників, необхідності повідомлення Державної служби зайнятості України про заплановане масове вивільнення, дотримання попереджувального строку, виплати всіх сум, що належать працівникам від установи.

Перелічили категорії працівників, звільнення яких не допускається: працівник у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у відпустці (основній щорічній, а також інших видах відпусток, що надаються працівникові як зі збереженням, так і без збереження заробітної плати), а також якщо він перебуває на навчальних військових зборах; вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Якщо працівник звільняється раніше, ніж виповниться повний робочий рік, у рахунок якого він одержав відпустку, за дні відпустки, взяті авансом, відрахування не здійснюються.

У день звільнення працівникові видають належно оформлену трудову книжку, копію наказу про звільнення, а також письмове повідомлення про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні, із зазначенням окремо кожного виду виплати (основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору і відповідно до законодавства, у тому числі при звільненні).

У разі припинення трудового договору згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Зазначається, що змінено строки звернення працівника до суду щодо вирішення трудових спорів: при звільненні працівник має право звернутися до суду в місячний строк з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення; про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, — у тримісячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні.

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