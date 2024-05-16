У спорудах Києво-Печерської лаври створять музей

На території Нижньої лаври Києво-Печерської лаври частину споруд використовуватимуть як музейні приміщення.

Джерело фото: patrioty.org.ua

В Києво-Печерській лаврі, частину споруд на території так званої Нижньої лаври, які раніше були передані в державне управління, планують використовувати як приміщення музейного призначення. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

За його словами, Мінкульт ініціює створення фондосховища музейних цінностей в одному з приміщень Нижньої лаври.

«Безумовно, частина з «новобудів» потребує знесення і відновлення історичного ландшафту. Разом з тим, окремі будівлі можуть принести користь державі», — зазначив Карандєєв.

Раніше Київрада передала землю площею майже 32 га у користування Нацзаповіднику «Києво-Печерська лавра».

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