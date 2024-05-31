Возможно ли отличить государственную измену от деяния, совершаемого по принуждению: разъяснение Минюста

Переход на сторону врага, причинение вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности государства в условиях военного положения требует надлежащего реагирования со стороны правоохранительных органов.

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Министерство юстиции Украины разъяснило, возможно ли отличить государственную измену от деяния, совершенного по принуждению.

Минюст отмечает, что в связи с агрессией рф и массовым применением оккупационных войск насилия с целью захвата власти, не менее актуальным вопросом остается установление или исключение ответственности лица за действия или бездействие, совершенные под влиянием физического или психического насилия.

Так, переход на сторону врага, причинение вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности государства в условиях военного положения требует надлежащего реагирования со стороны правоохранительных органов. Однако не каждое подобное общественно-опасное действие возможно квалифицировать в соответствии с положениями статьи 111 Уголовного кодекса, ведь совершать такие действия лицо может не только по собственным убеждениям. Например, представители страны-агрессора могут заставить граждан Украины своими действиями наносить ущерб национальной безопасности собственного государства. Такое принуждение может сопровождаться причинением боли, нанесением физических травм и лишением свободы, где представители России будут подчеркивать «важность» сотрудничества с оккупационными властями. Именно в таких случаях применению может подлежать статья 40 Уголовного кодекса, которая при наличии доказательств совершенных насильственных действий будет освобождать от наказания, оказавшегося под угрозой.

В соответствии с положениями статьи 111 Кодекса государственная измена — это деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период , предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении взрывной деятельности против Украины.

Указанной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Кроме того, те же деяния, совершенные в условиях военного положения, наказываются лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (часть вторая статьи 111 Кодекса).

Частью третьей статьи 111 УК Украины установлено, что освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он на выполнение преступной задачи иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном Задание.

Ведомство отмечает, что в соответствии с положениями статьи 40 Кодекса не является преступлением действие или бездействие лица, причинившего вред правоохраняемым интересам, совершенное под непосредственным влиянием физического принуждения, в результате которого лицо не могло руководить своими поступками. Освобождение от уголовной ответственности означает факт, что лицо не будет привлечено к уголовной ответственности, хотя это лицо совершило деяния, содержащие признаки состава преступления. Решение о таком увольнении принимается исключительно судом.

Вопрос об уголовной ответственности лица за причинение вреда правоохраняемым интересам, если это лицо испытало физическое принуждение, в результате которого оно сохраняло возможность руководить своими действиями, а также психическое принуждение, решается в соответствии с положениями статьи 39 УК Украины (часть вторая статьи 40 УК Украины).

Психическое принуждение хотя и ограничивает возможности личности управлять своими действиями, однако никогда не парализует целиком ее волю, в результате чего это лицо все же имеет возможность выбрать тот или иной вариант поведения, как и при устранимом физическом принуждении. Если такое принуждение создавало состояние крайней необходимости (например, лицо под влиянием побоев или угрозы убийством выдало чужое имущество), то вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда правоохраняемым интересам будет подлежать решению по правилам статьи 39 Кодекса. То есть в зависимости от того, вызвало ли указанное принуждение состояние крайней необходимости и если вызвало, то было ли допущено или не было допущено превышение пределов крайней необходимости.

В противном случае лицо будет подлежать уголовной ответственности за причиненный вред на общих основаниях, хотя совершение уголовного правонарушения под влиянием физического или психического принуждения должно учитываться как обстоятельство, смягчающее наказание (пункт шестой части первой статьи 66 УК Украины).

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