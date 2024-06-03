В Одессе женщина справила нужду на мемориале погибшим воинам: какое наказание ее ожидает

Вместо гигиенического средства она использовала флаг с именами погибших защитников.

В Одессе будут судить женщину, которая справила нужду на мемориале погибшим военным. Также она использовала вместо гигиенического средства флаг с именами павших защитников. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Очевидцы сняли действия женщины и сообщили правоохранителям. Нарушительница был найдена и задержана возле железнодорожного вокзала Одессы.

В момент задержания 28-летняя женщина была в состоянии опьянения.

Следователи собрали достаточно доказательств и предъявили ему обвинения по ч. 1 ст. 338 УК – в публичном надругательстве над Государственным флагом Украины и ч. 1 ст. 296 УКУ – в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом.

Теперь женщине грозит до 3 лет лишения свободы. Следствие завершено и обвинительный акт направлен в суд.

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