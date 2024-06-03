В Одесі жінка справила потребу на меморіалі загиблим воїнам: яке покарання її очікує

Замість гігієничного засобу вона використала прапор з іменами загиблих захисників.

Фото: поліція

В Одесі судитимуть жінку, яка справила потребу на меморіалі загиблим військовим. Також вона використала замість гігієничного засобу прапор з іменами полеглих захисників. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Очевидці зафільмували дії жінки і повідомили правоохоронцям. Порушницю відшукали та затримали біля залізничного вокзалу Одеси.

У момент затримання 28-річна жінка була у стані сп’яніння.

Слідчі зібрали достатньо доказів і висунули їй обвинувачення за ч. 1 ст. 338 ККУ – у публічній нарузі над Державним прапором України та ч. 1 ст. 296 ККУ – у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.

Тепер жінці загрожує до 3 років позбавлення волі. Слідство завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

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