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Введение в магистратуру-2024: как участникам ЕВИ и ЕФОВ получить приглашение на экзамен

20:18, 17 июня 2024
17 июня в кабинетах участников вступительных испытаний размещено приглашение.
Введение в магистратуру-2024: как участникам ЕВИ и ЕФОВ получить приглашение на экзамен
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В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, как участникам единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) получить приглашение на экзамен.

В УЦОКО отметили, что 17 июня в кабинетах участников вступительных испытаний размещено приглашение.

«У них указана дата, время и место проведения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), единого вступительного экзамена (ЕВИ)», – говорится в сообщении.

Участники экзамена должны самостоятельно сформировать и, как будет возможность, распечатать приглашение-пропуск из своего кабинета участника на вебсайте УЦОКО.

«Доступ к кабинету участника осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем. Поступающие, еще не получившие экзаменационного листка, должны обратиться в приемную комиссию, в которую они для регистрации обращались лично или направляли регистрационные документы (в случае дистанционной регистрации)», – говорится в сообщении.

В Центре добавили, что из соображений безопасности не публикуют информацию о том, где в Украине пройдут тесты.

«По этой же причине в этом году не обнародована графика тестирований. Настоятельно рекомендуем не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, и поступающим, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных экзаменов», – пояснили в УЦОКО.

Для участников ЕФОВ и/или ЕВИ, которые будут сдавать экзамен за границей, в приглашениях время указано по местному времени.

В УЦОКО отметили, что для допуска к пункту тестирования поступающий должен предъявить:

  • экзаменационный лист;
  • документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серия (при наличии) и номер которого указан в экзаменационном листке);
  • приглашение-пропуск.

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