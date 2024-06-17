Введение в магистратуру-2024: как участникам ЕВИ и ЕФОВ получить приглашение на экзамен

17 июня в кабинетах участников вступительных испытаний размещено приглашение.

В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, как участникам единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) получить приглашение на экзамен.

В УЦОКО отметили, что 17 июня в кабинетах участников вступительных испытаний размещено приглашение.

«У них указана дата, время и место проведения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), единого вступительного экзамена (ЕВИ)», – говорится в сообщении.

Участники экзамена должны самостоятельно сформировать и, как будет возможность, распечатать приглашение-пропуск из своего кабинета участника на вебсайте УЦОКО.

«Доступ к кабинету участника осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем. Поступающие, еще не получившие экзаменационного листка, должны обратиться в приемную комиссию, в которую они для регистрации обращались лично или направляли регистрационные документы (в случае дистанционной регистрации)», – говорится в сообщении.

В Центре добавили, что из соображений безопасности не публикуют информацию о том, где в Украине пройдут тесты.

«По этой же причине в этом году не обнародована графика тестирований. Настоятельно рекомендуем не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, и поступающим, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных экзаменов», – пояснили в УЦОКО.

Для участников ЕФОВ и/или ЕВИ, которые будут сдавать экзамен за границей, в приглашениях время указано по местному времени.

В УЦОКО отметили, что для допуска к пункту тестирования поступающий должен предъявить:

экзаменационный лист;

документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серия (при наличии) и номер которого указан в экзаменационном листке);

приглашение-пропуск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.