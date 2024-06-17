Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Вступ до магістратури-2024: як учасникам ЄВІ та ЄФВВ отримати запрошення на іспит

20:18, 17 червня 2024
17 червня в кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення.
Вступ до магістратури-2024: як учасникам ЄВІ та ЄФВВ отримати запрошення на іспит
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, як учасникам єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) отримати запрошення на іспит.

В УЦОЯО зазначили, що 17 червня  в кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення.

«У них зазначено дату, час і місце проведення  єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ)», – йдеться у повідомленні.

Учасники іспиту мають самостійно сформувати і, як буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника  на вебсайті УЦОЯО.

«Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Вступники, які ще не отримали екзаменаційного листка, мають звернутися до приймальної комісії, до якої вони для реєстрації зверталися особисто або надсилали реєстраційні документи (у разі дистанційної реєстрації)», – йдеться у повідомленні.

У Центрі додали, що з міркувань безпеки не публікують інформацію про те, де  в Україні відбудуться тестування.

«З цієї ж причини цьогоріч не оприлюднено графіка тестувань. Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, і  вступникам, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань», – пояснили в УЦОЯО.

Для учасників ЄФВВ та/або ЄВІ, які складатимуть іспит за кордоном, в запрошеннях час зазначено за місцевим часом.

В УЦОЯО зазначили, що для допуску до пункту тестування вступник має пред’явити:

  • екзаменаційний листок;
  • документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку);
  • запрошення-перепустку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всеволода Князєва запропоновано звільнити з посади судді – рішення дисциплінарної палати ВРП

У провину колишньому голові Верховного Суду поставили «квартирне питання».

Верховна Рада скасує інститут нарадчої кімнати у судах – Комітет погодив законопроект

Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують.

Набули чинності зміни до порядків зупинення реєстрації податкової накладної і порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної

Кабмін опублікував зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних і Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної.

Єврокомісія опублікувала рішення про створення Аудиторської ради для контролю за використанням Україною 50 млрд євро за механізмом Ukraine Facility

У рішенні передбачено, що Аудиторська рада складається з 3 членів і базується в Брюсселі, а допомагає їй у роботі секретаріат, що знаходиться у Києві.

Новий з’їзд суддів заплановано на березень 2025 року, але є нюанси: що відомо

Офіс Президента та міжнародні партнери наполягають, щоб з’їзд суддів відбувся восени 2024 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду