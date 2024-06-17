Вступ до магістратури-2024: як учасникам ЄВІ та ЄФВВ отримати запрошення на іспит

17 червня в кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення.

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, як учасникам єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) отримати запрошення на іспит.

В УЦОЯО зазначили, що 17 червня в кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення.

«У них зазначено дату, час і місце проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ)», – йдеться у повідомленні.

Учасники іспиту мають самостійно сформувати і, як буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника на вебсайті УЦОЯО.

«Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Вступники, які ще не отримали екзаменаційного листка, мають звернутися до приймальної комісії, до якої вони для реєстрації зверталися особисто або надсилали реєстраційні документи (у разі дистанційної реєстрації)», – йдеться у повідомленні.

У Центрі додали, що з міркувань безпеки не публікують інформацію про те, де в Україні відбудуться тестування.

«З цієї ж причини цьогоріч не оприлюднено графіка тестувань. Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, і вступникам, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань», – пояснили в УЦОЯО.

Для учасників ЄФВВ та/або ЄВІ, які складатимуть іспит за кордоном, в запрошеннях час зазначено за місцевим часом.

В УЦОЯО зазначили, що для допуску до пункту тестування вступник має пред’явити:

екзаменаційний листок;

документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку);

запрошення-перепустку.

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