В Киеве водитель маршрутки, нарушивший ПДД, надул 0,29 промилле в Драгер

Кроме того, мужчина не имел с собой удостоверения водителя.

В столице инспекторы обнаружили водителя маршрутки, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в Соломенском районе инспекторы остановили маршрутное такси, водитель которого нарушил ПДД.

В полиции пишут, что, общаясь с водителем, заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

«Мужчина своей вины не возражал и согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью алкотеста Драгер. Результат положительный, прибор зафиксировал 0,29 промилле», - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, мужчина не имел с собой удостоверения водителя.

Так что патрульные отстранили гражданина от управления маршруткой, составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП.

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