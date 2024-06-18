У Києві водій маршрутки, який порушив ПДР, надув 0,29 проміле у Драгер

Крім того, чоловік не мав з собою посвідчення водія.

У столиці інспектори виявили водія маршрутки, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Як повідомили у Патрульній поліції Києва, в Солом'янському районі інспектори зупинили маршрутне таксі, водій якого порушив ПДР.

У поліції пишуть, що спілкуючись з керманичем, помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

«Чоловік своєї провини не заперечував та погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Драгер. Результат позитивний, прилад зафіксував 0,29 проміле», - сказано у повідомленні.

Крім того, як зазначається, чоловік не мав з собою посвідчення водія.

Тож патрульні відсторонили громадянина від керування маршруткою, склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

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