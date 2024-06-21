Получение единовременной денежной помощи совершеннолетними детьми погибших военнослужащих: что говорят нотариусы

Анализ касается Закона от 9 декабря 2023 года № 3515-ІХ, характеристики статуса родственных отношений между погибшим (умершим) и ребенком.

Комиссия Нотариальной палаты Украины по аналитически-методическому обеспечению нотариальной деятельности подготовила Аналитическую справку «О вопросе права на получение единовременной денежной помощи совершеннолетними детьми погибших (умерших) военнослужащих, или военнообязанных или резервистов, призванных на учебные, проверочные или специальные сборы».

Анализ касается Закона от 9.12.2023 № 3515-ІХ, характеристики статуса родственных отношений между погибшим (умершим) и ребенком.

Как пишут в НПУ, из приведенного правового анализа усматривается, что законодателем употреблен в пункте 4 статьи 16 (2) этого закона термин «дети» в категории членов семьи «дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав», именно для характеристики статуса родственных отношений между погибшим (умершим) и ребенком, что заключается в их правовой связи, основанной на кровном происхождении или усыновлении, и не прекращается с достижением совершеннолетия.

С правовым анализом можно ознакомиться ниже:

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