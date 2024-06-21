Практика судов
  1. В Украине

Получение единовременной денежной помощи совершеннолетними детьми погибших военнослужащих: что говорят нотариусы

21:08, 21 июня 2024
Анализ касается Закона от 9 декабря 2023 года № 3515-ІХ, характеристики статуса родственных отношений между погибшим (умершим) и ребенком.
Получение единовременной денежной помощи совершеннолетними детьми погибших военнослужащих: что говорят нотариусы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комиссия Нотариальной палаты Украины по аналитически-методическому обеспечению нотариальной деятельности подготовила Аналитическую справку «О вопросе права на получение единовременной денежной помощи совершеннолетними детьми погибших (умерших) военнослужащих, или военнообязанных или резервистов, призванных на учебные, проверочные или специальные сборы».

Анализ касается Закона от 9.12.2023 № 3515-ІХ, характеристики статуса родственных отношений между погибшим (умершим) и ребенком.

Как пишут в НПУ, из приведенного правового анализа усматривается, что законодателем употреблен в пункте 4 статьи 16 (2) этого закона термин «дети» в категории членов семьи «дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) лица и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав», именно для характеристики статуса родственных отношений между погибшим (умершим) и ребенком, что заключается в их правовой связи, основанной на кровном происхождении или усыновлении, и не прекращается с достижением совершеннолетия.

С правовым анализом можно ознакомиться ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада переименует город Бровары в Бровари – народные депутаты внесли проект

Народный депутат Роман Лозинский предлагает переименовать город Бровары в Бровари.

Большая Палата Верховного Суда: подход, сформировавшийся в практике судов из-за новосформированных выводов БП ВС, нивелирует значение процедуры пересмотра заочного решения

Большая Палата Верховного Суда: новосформированный подход БП ВС вызвал многочисленные разногласия в применении норм процессуального права, которые с момента введения института заочного рассмотрения дела применялись судами по-другому, что не способствовало обеспечению единства судебной практики.

Сумма возмещения по гражданскому иску в уголовном производстве не обязательно должна совпадать с размером причиненного преступлением ущерба – Верховный Суд

Нанесенный преступлением ущерб как обстоятельство, влияющее на его квалификацию, и возмещение ущерба как способ защиты нарушенного гражданского права и компенсационный механизм отличаются по правовым последствиям – Верховный Суд.

Кабмин решит проблему, из-за которой члены семьи погибших военнослужащих не могут получить статус члена семьи погибшего Защитника Украины

Кабмин одобрил законопроект, решающий проблему, из-за которой раненые военнослужащие не могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны, а члены семей погибших военнослужащих – статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Кабмин создаст электронный Социальный реестр, где будут данные о получателях всех видов социальной помощи

Информацию о получателях всех видов социальной помощи, оказываемой государством, можно будет увидеть в электронном Социальном реестре.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Віктор Школяров
    Віктор Школяров
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Сергій Гирич
    Сергій Гирич
    голова Личаківського районного суду м. Львова