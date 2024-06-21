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Отримання одноразової грошової допомоги повнолітніми дітьми загиблих військовослужбовців: що кажуть нотаріуси

21:08, 21 червня 2024
Аналіз стосується Закону від 9 грудня 2023 року № 3515-ІХ, характеристики статусу родинних відносин між загиблим (померлим) та дитиною.
Отримання одноразової грошової допомоги повнолітніми дітьми загиблих військовослужбовців: що кажуть нотаріуси
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Комісія Нотаріальної палати України з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності підготувала Аналітичну довідку «Щодо питання права на отримання одноразової грошової допомоги повнолітніми дітьми загиблих (померлих) військовослужбовців, або військовозобов’язаних чи резервістів, яких призвано на навчальні, перевірочні або спеціальні збори».

Аналіз стосується Закону від 9.12.2023 № 3515-ІХ, характеристики статусу родинних відносин між загиблим (померлим) та дитиною.

Як пишуть у НПУ, з наведеного правового аналізу вбачається, що законодавцем вжито у пункті 4 статті 16 (2) цього закону термін «діти» у категорії членів сім’ї «діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав», саме для характеристики статусу родинних відносин між загиблим (померлим) та дитиною, що полягає у їх правовому зв’язку, який базується на кровному походженні або на усиновленні, та не припиняється з досягненням повноліття.

З правовим аналізом можна ознайомитися нижче:

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