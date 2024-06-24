Наловил раков почти на 100 тысяч: на Львовщине будут судить рыбака

На Западном Буге задержали рыбака за незаконный вылов 29 раков с использованием раколовок-ловушек.

Источник фото: Львовский рыбоохранный патруль

На выходных возле села Теляж Сокальской общины Львовской области задержали рыбака, который незаконно вылавливал раков в реке Западный Буг. Об этом сообщил Львовский рыбоохранный патруль.

Гражданин вылавливал раков с помощью запрещенных орудий лова - раколовок-ловушек. В общем он выловил 29 раков, нанеся ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму 96 628 гривен.

«Львовским рыбоохранным патрулем совместно с работниками полиции Сокальского ОП №2 Червоноградского РВП разоблачено грубое нарушение правил рыболовства на р. Знаходный Буг, вблизи с. Теляж Сокальской ТГ, Червоноградского района Львовской области, где гражданин осуществлял вылов водных биоресурсов - раков с помощью запрещенных орудий лова, а именно раколовок-ловушек», - говорится в сообщении.

Полиция составила материалы по ч.1 ст. 249 УК Украины, орудия лова изъяты, а незаконно добытые водные биоресурсы возвращены в естественную среду согласно ст. 63 Закона Украины «О животном мире». Сейчас продолжается досудебное расследование.

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