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Наловив раків на майже 100 тисяч: на Львівщині судитимуть рибалку

07:54, 24 червня 2024
На Західному Бузі затримали рибалку за незаконний вилов 29 раків з використанням раколовок-пасток.
Наловив раків на майже 100 тисяч: на Львівщині судитимуть рибалку
Джерело фото: Львівський рибоохоронний патруль
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На вихідних біля села Теляж Сокальської громади Львівської області затримали рибалку, який незаконно виловлював раків у річці Західний Буг. Про це повідомив Львівський рибоохоронний патруль.

Громадянин виловлював раків за допомогою заборонених знарядь лову – раколовок-пасток. Загалом він виловив 29 раків, завдавши шкоди рибному господарству України на суму 96 628 гривень.

«Львівським рибоохоронним патрулем спільно з працівниками поліції Сокальського ВП №2 Червоноградського РВП викрито грубе порушення правил рибальства на р. Знахідний Буг, поблизу с. Теляж Сокальської ТГ, Червоноградського району Львівської області, де громадянин здійснював вилов водних біоресурсів - раків за допомогою заборонених знарядь лову, а саме раколовок-пасток», – йдеться у повідомленні.

Поліція склала матеріали за ч.1 ст. 249 КК України, знаряддя лову вилучено, а незаконно добуті водні біоресурси повернено у природне середовище згідно зі ст. 63 Закону України «Про тваринний світ». Наразі триває досудове розслідування.

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