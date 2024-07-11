Зеленский встретился с лидерами Индо-Тихоокеанских государств – партнеров НАТО

Владимир Зеленский провел первую встречу с лидерами Индо-Тихоокеанских государств в пятистороннем формате.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу в пятистороннем формате с лидерами индо-тихоокеанских государств - партнерами НАТО: Президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, премьер-министрами Новой Зеландии и Японии Кристофером Лаксоном и Фумио Кишидой, а также заместителем премьер-министра - министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. Об этом сообщает Офис Президента.

"Этот формат сотрудничества для нас новый. С каждой из ваших стран у нас особые отношения, а также конкретные направления сотрудничества. Но сегодня вместе мы можем обсуждать глобальные проблемы, вызывающие общий интерес"", - отметил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил партнеров за поддержку в борьбе с российской агрессией и за участие в первом Саммите мира. Во время встречи обсудили присоединение других стран Индо-Тихоокеанского региона к Совместному коммюнике.

На фоне постоянных атак россии на гражданскую инфраструктуру и мирное население Зеленский отметил насущную необходимость Украины в усилении защиты неба системами ПВО и РЭБ.

Президент поблагодарил Австралию и Новую Зеландию за объявленные оборонные пакеты. В частности, Австралия выделила 170 млн долларов США - самую большую помощь от этой страны с начала российского вторжения в Украину.

Зеленский пригласил Республику Корея, Австралию и Новую Зеландию присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины и рассмотреть возможность заключения двусторонних соглашений по безопасности. Он также поблагодарил Японию за недавнее подписание соответствующего документа.

Лидеры обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, которая требует единства в вопросах безопасности, и осудили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между рф и КНДР.

Президент Зеленский отметил, что Украина заинтересована в более тесном сотрудничестве с такими региональными организациями, как АСЕАН, Форум тихоокеанских островов, и присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.

Лидеры договорились работать над проведением встреч в формате Украина + "Индо-Тихоокеанская четверка" (IP4) на регулярной основе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.