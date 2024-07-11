Зеленський зустрівся з лідерами Індо-Тихоокеанських держав – партнерів НАТО

Володимир Зеленський провів першу зустріч з лідерами Індо-Тихоокеанських держав у п’ятисторонньому форматі.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч у п’ятисторонньому форматі з лідерами індо-тихоокеанських держав – партнерами НАТО: Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, прем’єр-міністрами Нової Зеландії та Японії Крістофером Лаксоном і Фуміо Кішідою, а також заступником прем’єр-міністра – міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Про це повідомляє Офіс Президента.

«Цей формат співпраці для нас новий. З кожною з ваших країн у нас особливі відносини, а також конкретні напрями співпраці. Але сьогодні разом ми можемо обговорювати глобальні проблеми, що викликають спільний інтерес»», – зазначив Зеленський.

Президент України подякував партнерам за підтримку в боротьбі з російською агресією та за участь у першому Саміті миру. Під час зустрічі обговорили приєднання інших країн Індо-Тихоокеанського регіону до Спільного комюніке.

На тлі постійних атак росії на цивільну інфраструктуру та мирне населення Зеленський наголосив на нагальній потребі України в посиленні захисту неба системами ППО та РЕБ.

Президент подякував Австралії та Новій Зеландії за оголошені оборонні пакети. Зокрема, Австралія виділила 170 млн доларів США – найбільшу допомогу від цієї країни з початку російського вторгнення в Україну.

Зеленський запросив Республіку Корея, Австралію та Нову Зеландію приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розглянути можливість укладення двосторонніх безпекових угод. Він також подякував Японії за нещодавнє підписання відповідного документа.

Лідери обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, яка потребує єдності в питаннях безпеки, та засудили угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між рф і КНДР.

Президент Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в тіснішій співпраці з такими регіональними організаціями, як АСЕАН, Форум тихоокеанських островів, та приєднанні до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство.

Лідери домовилися працювати над проведенням зустрічей у форматі Україна + «Індо-Тихоокеанська четвірка» (IP4) на регулярній основі.

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