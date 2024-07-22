На Закарпатье задержали дельцов, которые переправляли «уклонистов» за границу

За свои услуги организаторы просили в среднем по 7 тысяч долларов с уклониста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили двух жителей Мукачевского района, которые наладили канал нелегальной переправки лиц через госграницу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Как сообщило Управление СБ Украины в Закарпатской области, злоумышленники «специализировались» по мужчинам призывного возраста.

«За свои услуги организаторы просили в среднем по 7 тысяч долларов США из желающего избежать мобилизации. За одну «ходку» организаторы могли заработать 35 тысяч американских долларов», – заявили в спецслужбе.

Правоохранители задержали злоумышленников в приграничной территории при попытке переправить 5 граждан Украины.

Обеим организаторам сделки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.