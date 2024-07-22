На Закарпатті затримали ділків, які переправляли «ухилянтів» за кордон

За свої послуги організатори просили в середньому по 7 тисяч доларів з ухилянта.

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Правоохоронці викрили двох мешканців Мукачівського району, які налагодили канал нелегального переправлення осіб через держкордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Як повідомило Управління СБ України в Закарпатській області, зловмисники «спеціалізувалися» по чоловікам призовного віку.

«За свої послуги організатори просили в середньому по 7 тисяч доларів США з охочого уникнути мобілізації. За одну «ходку» організатори могли заробити 35 тисяч американських доларів», - заявили у спецслужбі.

Правоохоронці затримали зловмисників у прикордонній території під час спроби переправити 5 громадян України.

Обом організаторам оборудки повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України.

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