На фронте погиб бывший городской голова Умани Александр Цебрий

50-летний Александр Цебрий погиб во время штурмовых действий от тяжелого ранения.

Бывший городской голова Умани и основатель партии «Пропозиция» Александр Цебрий погиб на фронте. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своей заметке.

«Подтверждаю, что бывший мэр Умани, основатель партии «Пропозиция» Александр Цебрий погиб во время штурмовых действий от тяжелого ранения на руках у побратимов», - написал Филатов.

Александр Цебрий занимал должность городского головы Умани с ноября 2015 года. В феврале 2022 года он присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины.

Военнослужащий служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. Он был младшим сержантом и командиром пулеметного отделения.

Александру Цебрию было 50 лет.

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