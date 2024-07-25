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Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

16:55, 25 июля 2024
ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку
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Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. По результатам заседания 25 июля, ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

А именно:

Прядкину Ольгу Валентиновну – с должности судьи Полтавского апелляционного суда;

Мойсюка Николая Ивановича – с должности судьи Седьмого апелляционного административного суда;

Шевченко Ольгу Владимировну – с должности судьи Широковского районного суда Днепропетровской области.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия сообщил, что принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении пяти судей на должности в местные суды.

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