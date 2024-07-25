Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. За результатими засідання 25 липня, ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

А саме:

Прядкіну Ольгу Валентинівну – з посади судді Полтавського апеляційного суду;

Мойсюка Миколи Івановича – з посади судді Сьомого апеляційного адміністративного суду;

Шевченко Ольгу Володимирівну – з посади судді Широківського районного суду Дніпропетровської області.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення п'ятьох суддів на посади до місцевих судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.