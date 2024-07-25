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Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

16:55, 25 липня 2024
ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку
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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. За результатими засідання 25 липня, ВРП вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

А саме:

Прядкіну Ольгу Валентинівну – з посади судді Полтавського апеляційного суду;

Мойсюка Миколи Івановича – з посади судді Сьомого апеляційного адміністративного суду;

Шевченко Ольгу Володимирівну – з посади судді Широківського районного суду Дніпропетровської області.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя повідомила, що ухвалила рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення п'ятьох суддів на посади до місцевих судів.

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