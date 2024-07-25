На фронті загинув колишній міський голова Умані Олександр Цебрій

50-річний Олександр Цебрій загинув під час штурмових дій від важкого поранення.

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Колишній міський голова Умані та засновник партії «Пропозиція» Олександр Цебрій загинув на фронті. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

«Підтверджую , що колишній міський голова Умані, засновник партії «Пропозиція» Олександр Цебрій загинув під час штурмових дій від важкого поранення на руках у побратимів», — написав Філатов.

Олександр Цебрій обіймав посаду міського голови Умані з листопада 2015 року. У лютому 2022 року він приєднався до лав Збройних Сил України.

Військовослужбовець служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Він був молодшим сержантом та командиром кулеметного відділення.

Олександру Цебрію було 50 років.

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