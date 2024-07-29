На Днепропетровщине к 8 годам лишения свободы приговорили дезертира

Мужчина оставил место службы и покинул место постоянной дислокации воинской части.

На Днепропетровщине старший солдат признан виновным в дезертирстве. Ему назначено наказание в виде 8 лет заключения. Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Отмечается, что 49-летний военнослужащий военной службы по контракту, в конце мая 2022 года действуя умышленно, нарушил требования законодательства и самовольно, с целью уклониться от военной службы в условиях военного положения, покинул место службы и покинул место постоянной дислокации воинской части.

Приговор суда законной силы еще не вступил в силу. До вступления решения в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

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