На Дніпропетровщині до 8 років позбавлення волі засуджено дезертира

Чоловік залишив місце служби та покинув місце постійної дислокації військової частини.

На Дніпропетровщині старшого солдата визнано винним у дезертирстві. Йому призначено покарання у вигляді 8 років ув’язнення. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Зазначається, що 49 річний військовослужбовець військової служби за контрактом, наприкінці травня 2022 року діючи умисно, порушив вимоги законодавства та самовільно, з метою ухилитися від військової служби в умовах воєнного стану, залишив місце служби та покинув місце постійної дислокації військової частини.

Наразі вирок суду законної сили ще не набрав. До набрання рішення законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.