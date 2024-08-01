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Заболел работник: кто оплачивает первые 5 дней больничного

07:54, 1 августа 2024
При временной нетрудоспособности работника работодатель обычно проводит две выплаты.
Заболел работник: кто оплачивает первые 5 дней больничного
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Согласно действующему законодательству, первые пять дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, оплачиваются за счет работодателя. Об этом напомнили в Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

Работодатели обычно осуществляют две основные выплаты при временной нетрудоспособности работника:

- Оплата первых пяти дней больничного из собственных средств, как указано в п. 1 и п. 7 ч. 1 ст. 15 Закона № 1105-XIV.

- Пособие по временной нетрудоспособности, которое финансируется за счет Пенсионного фонда Украины (ПФУ), начиная с шестого дня болезни.

Согласно новым разъяснениям Минсоцполитики, оплата первых пяти дней больничного осуществляется работодателями как по основному месту работы, так и по месту работы по совместительству. Это подтверждено письмом от 15.02.2023 № 494/0/290-23/54.

Важно отметить, что пособие по временной нетрудоспособности с шестого дня назначают по основному месту работы или по месту работы по совместительству, но не оба места одновременно. Если работник предоставил уведомление об отказе в назначении пособия по основному месту работы, пособие могут предоставить по совместительству. Это указано в письме ПФУ от 16.01.2023 № 1468-1025/Я-03/8-2800/23.

Для получения пособия работник должен подать листок нетрудоспособности, сформированный в Электронном реестре листков нетрудоспособности, как указано в Порядке от 17.06.2021 № 1234. Работодатель получает эту информацию через свой кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг ПФУ.

В случае недоразумений, вызванных ошибками в данных или несвоевременным уведомлением о приеме на работу, работодателям рекомендуется:

- Рассмотреть листок нетрудоспособности и решить, есть ли основания для отказа в выплате пособия.

- При отсутствии оснований для отказа провести оплату первых пяти дней нетрудоспособности.

- Разъяснить работнику его обязанности по определению основного места работы и права на пособие.

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