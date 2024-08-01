Захворів працівник: хто оплачує перші 5 днів лікарняного

При тимчасовій непрацездатності працівника роботодавець зазвичай проводить дві виплати.

Згідно з чинним законодавством, перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання чи травми, що не пов'язана з нещасним випадком на виробництві, оплачуються за рахунок роботодавця. Про це нагадали у Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

Роботодавці зазвичай здійснюють дві основні виплати при тимчасовій непрацездатності працівника:

Оплата перших п'яти днів лікарняного з власних коштів, як зазначено в п. 1 та п. 7 ч. 1 ст. 15 Закону № 1105-XIV.

Допомога по тимчасовій непрацездатності, яка фінансується за рахунок Пенсійного фонду України (ПФУ), починаючи з шостого дня хвороби.

Згідно з новими роз'ясненнями Мінсоцполітики, оплата перших п'яти днів лікарняного здійснюється роботодавцями як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом. Це підтверджено листом від 15.02.2023 № 494/0/290-23/54.

Важливо зазначити, що допомогу по тимчасовій непрацездатності з шостого дня призначають за основним місцем роботи або за місцем роботи за сумісництвом, але не обидва місця одночасно. Якщо працівник надав повідомлення про відмову в призначенні допомоги за основним місцем роботи, допомогу можуть надати за сумісництвом. Це зазначено у листі ПФУ від 16.01.2023 № 1468-1025/Я-03/8-2800/23.

Для отримання допомоги працівник має подати листок непрацездатності, сформований в Електронному реєстрі листків непрацездатності, як зазначено в Порядку від 17.06.2021 № 1234. Роботодавець отримує цю інформацію через свій кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

У разі непорозумінь, викликаних помилками в даних або несвоєчасним повідомленням про прийняття на роботу, роботодавцям рекомендується:

Розглянути листок непрацездатності та вирішити, чи є підстави для відмови у виплаті допомоги.

За відсутності підстав для відмови провести оплату перших п'яти днів непрацездатності.

Роз'яснити працівнику його обов'язки щодо визначення основного місця роботи та права на допомогу.

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