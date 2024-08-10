Коридор побега в ЕС за 17 тысяч долларов: СБУ разоблачила схему переправки уклонистов

Организатором оказались 53-летняя жительница Яворовщины, которая к своей противоправной схеме привлекла 45-летнюю жительницу Тернополя.

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На Львовщине и в Тернополе ликвидирована деятельность еще одного канала переправки военнообязанных за границу. Об этом сообщает Служба безопасности Украины во Львовской области.

Организатором оказались 53-летняя жительница Яворовщины, которая к своей противоправной схеме привлекла 45-летнюю жительницу Тернополя.

За 17 тысяч долларов фигурантки обещали потенциальному призывнику обеспечить коридор побега в страны ЕС.

Для реализации «безопасной схемы» злоумышленницы обещали сообщить уклонисту маршрут и детали побега после оплаты части средств.

Правоохранители задержали организатора «на горячем» во время получения первого транша – $11 000.

Обеим фигуранткам уже доложено о подозрении по ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В ходе санкционированных следственных действий проведенных в помещении участниц преступления выявлено и изъято:

мобильные телефоны с поличным;

более полумиллиона наличных (в гривневом эквиваленте) происхождение которого устанавливается;

а также установлена ​​информация о том, что указанным «бизнесом» злоумышленницы занимались длительное время.

В настоящее время идет следствие для установления и привлечения к ответственности всех участников преступной схемы.

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