Коридор втечі до ЄС за 17 тисяч доларів: СБУ викрила схему переправлення ухилянтів

Організаторкою виявились 53-річна мешканка Яворівщини, яка до своєї протиправної схеми залучила 45-річну тернополянку.

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На Львівщині та в Тернополі ліквідовано діяльність ще одного каналу переправлення військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Служба безпеки України у Львівській області.

Організаторкою виявились 53-річна мешканка Яворівщини, яка до своєї протиправної схеми залучила 45-річну тернополянку.

За 17 тисяч доларів фігурантки обіцяли потенційному призовнику забезпечити коридор втечі до країн ЄС.

Задля реалізації «безпечної схеми» зловмисниці обіцяли повідомити ухилянту маршрут та деталі втечі після оплати частини коштів.

Правоохоронці затримали організаторку «на гарячому» під час отримання першого траншу - $11 000.

Обом фігуранткам вже повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Під час санкціонованих слідчих дій проведених в помешканні учасниць злочину виявлено та вилучено:

мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

більше як півмільйона готівки (в гривневому еквіваленті) походження якої встановлюється;

а також встановлено інформацію про те, що вказаним «бізнесом» зловмисниці займались тривалий час.

Наразі триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників злочинної схеми.

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