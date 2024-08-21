Как ФЛП может получить документальное подтверждение информации из реестра страхователей: разъяснение

Налоговая служба в Киевской области сообщает, как ФЛП может получить документальное подтверждение информации из реестра страхователей.
Отмечается, что плательщик единого взноса – застрахованное лицо для получения документального подтверждения информации, имеющейся в реестре страхователей, может послать запрос о получении выписки из реестра страхователей в контролирующий орган.
Порядок надання інформації з реєстру страхувальників затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 № 651, постановою Правління Пенсійного фонду України від 21.07.2017 № 16-1 «Про затвердження Порядку надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2017 року за № 1017/30885) (далі – Порядок № 651).
Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників подається за формою № 1-ЗРС (додаток 1 до Порядку №651) в один із таких способів:
Застраховані особи можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
Усі розділи запиту підлягають заповненню. Запит обов’язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.
За запитом платника ЄВ та/або застрахованої особи контролюючий орган надає безоплатно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру страхувальників або довідку про відсутність відомостей в реєстрі страхувальників.
Залежно від категорії платників формується один з таких витягів:
Витяг діє до внесення змін до реєстру страхувальників в частині відомостей, що стосуються страхувальника, щодо якого надано запит.
Якщо за критеріями пошуку, зазначеними у запиті, в реєстрі страхувальників відсутня інформація, то заявнику видається довідка з реєстру страхувальників за формою №1-ДРС (додаток 5 до Порядку № 651) .
Витяг/довідка видається (надсилається) платнику ЄВ та/або застрахованій особі у такому порядку:
Звертаємо увагу, що у приватній частині Електронного кабінету у режимі «Заяви, запити для отримання інформації» наразі реалізовано можливість надіслати запит про отримання витягу з реєстру страхувальників за формою 1-ЗРС через інформаційно-комунікаційну систему та отримати витяг з реєстру страхувальників (щодо ФОПа або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) за формою 2-ВРС, або довідку з реєстру страхувальників за формою 1-ДРС (режим «Перегляд звітності» приватної частини Електронного кабінету).
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