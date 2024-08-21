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Як ФОП може отримати документальне підтвердження інформації з реєстру страхувальників: роз’яснення

12:14, 21 серпня 2024
Податкова пояснює, що платник ЄСВ – застрахована особа для отримання документального підтвердження інформації, наявної у реєстрі страхувальників, може надіслати запит про отримання витягу з реєстру страхувальників до ДПС.
Як ФОП може отримати документальне підтвердження інформації з реєстру страхувальників: роз’яснення
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Податкова служба у Київській області повідомляє, як ФОП може отримати документальне підтвердження інформації з реєстру страхувальників.

Зазначається, що платник єдиного внеску - застрахована особа для отримання документального підтвердження інформації, наявної у реєстрі страхувальників, може надіслати запит про отримання витягу з реєстру страхувальників до контролюючого органу.  

Порядок надання інформації з реєстру страхувальників затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 № 651, постановою Правління Пенсійного фонду України від 21.07.2017 № 16-1 «Про затвердження Порядку надання інформації з реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2017 року за № 1017/30885) (далі – Порядок № 651).  

Запит про отримання витягу з реєстру страхувальників подається за формою № 1-ЗРС (додаток 1 до Порядку №651) в один із таких способів:

  • особисто платником ЄВ та/або застрахованою особою чи уповноваженою на це особою до територіального органу ДПС (далі – контролюючий орган) за основним місцем обліку платника ЄВ або до іншого контролюючого органу;
  • надсилається поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника ЄВ або до іншого контролюючого органу;
  • в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Застраховані особи можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Усі розділи запиту підлягають заповненню. Запит обов’язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати.

За запитом платника ЄВ та/або застрахованої особи контролюючий орган надає безоплатно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру страхувальників або довідку про відсутність відомостей в реєстрі страхувальників.

Залежно від категорії платників формується один з таких витягів:

  • витяг з реєстру страхувальників (щодо юридичної особи або відокремленого підрозділу) за формою № 1-ВРС (додаток 2 до Порядку № 651);
  • витяг з реєстру страхувальників (щодо ФОПа або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) за формою № 2-ВРС (додаток 3  до Порядку № 651);
  • витяг з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) за формою №3-ВРС (додаток 4 до Порядку № 651).

Витяг діє до внесення змін до реєстру страхувальників в частині відомостей, що стосуються страхувальника, щодо якого надано запит.

Якщо за критеріями пошуку, зазначеними у запиті, в реєстрі страхувальників відсутня інформація, то заявнику видається довідка з реєстру страхувальників за формою №1-ДРС (додаток 5 до Порядку № 651) .

Витяг/довідка видається (надсилається) платнику ЄВ та/або застрахованій особі у такому порядку:

  • у паперовому вигляді у контролюючому органі у строк, визначений п. 2 розд. ІІ Порядку № 651, витяг/довідка підписується посадовою особою контролюючого органу та скріплюється відповідною печаткою. Особа, яка отримує витяг/довідку, має пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. У разі неотримання витягу/довідки з будь-яких причин витяг/довідка зберігається у контролюючому органі;
  • якщо особа подала запит в електронному вигляді, то контролюючий орган у строк, визначений п. 2 розд. ІІ Порядку № 651, надсилає витяг/довідку на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, з накладенням електронної печатки відповідного контролюючого органу.

Звертаємо увагу, що у приватній частині Електронного кабінету у режимі «Заяви, запити для отримання інформації» наразі реалізовано можливість надіслати запит про отримання витягу з реєстру страхувальників за формою 1-ЗРС через інформаційно-комунікаційну систему та отримати витяг з реєстру страхувальників (щодо ФОПа або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) за формою 2-ВРС, або довідку з реєстру страхувальників за формою 1-ДРС (режим «Перегляд звітності» приватної частини Електронного кабінету).  

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