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Украинские производители теперь могут регистрировать географические обозначения для товаров

19:29, 27 августа 2024
Это название места указывает на происхождение товара из определенного региона и подтверждает его особые свойства, репутацию или характеристики, зависящие от этого места.
Украинские производители теперь могут регистрировать географические обозначения для товаров
Иллюстративное фото
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Министерство экономики предоставило украинским производителям, продукция которых обладает особым качеством благодаря своему географическому происхождению, возможность регистрировать географические обозначения по четко регламентированной процедуре.

Использование географических указаний не только подчеркивает уникальность украинских продуктов, но и способствует развитию наших аграрных регионов. Это помогает сохранить традиции и знания, передаваемые местными производителями из поколения в поколение», - отметил замминистра экономики Виталий Киндратив.

Указ Минэкономики устанавливает четкие требования к регистрации географических указаний для сельскохозяйственных товаров, пищевых продуктов и спиртных напитков.

В новых правилах подробно описано, кто имеет право на регистрацию, какие документы необходимо предоставить и как оформить спецификацию товара.

Как отмечается в самих правилах, заявленное географическое обозначение должно содержать географическое название, традиционное географическое или негеографическое название или их производные, идентифицирующие товар, происходящий из определенного географического места или территории. Это может быть существующее или историческое географическое название объекта.

«Что такое географическое обозначение? Это название места указывает на происхождение товара из определенного региона и подтверждает его особые свойства, репутацию или характеристики, зависящие от этого места. Это может быть, например, известный сорт вина или местный сыр, производимый только в определенном регионе», - рассказали в министерстве.

Также там подчеркнули, что новые правила адаптированы к регламентам Евросоюза. Это означает, что украинские географические указания могут быть официально признаны и защищены на территории ЕС.

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