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Українські виробники тепер можуть реєструвати географічні позначення для товарів

19:29, 27 серпня 2024
Це назва місця, що вказує на походження товару з певного регіону і підтверджує його особливі властивості, репутацію або характеристики, що залежать від цього місця.
Українські виробники тепер можуть реєструвати географічні позначення для товарів
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Міністерство економіки надало українським виробникам, продукція яких має особливу якість завдяки своєму географічному походженню, можливість реєструвати географічні позначення за чітко регламентованою процедурою.

«Використання географічних зазначень не лише підкреслює унікальність українських продуктів, а й сприяє розвитку наших аграрних регіонів. Це допомагає зберегти традиції і знання, що передаються місцевими виробниками з покоління в покоління», - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Наказ Мінекономіки встановлює чіткі вимоги до реєстрації географічних зазначень для сільськогосподарських товарів, харчових продуктів і спиртних напоїв.

У нових правилах детально описано, хто має право на реєстрацію, які документи необхідно надати та як оформити специфікацію товару.

Як наголошується в самих правилах, заявлене географічне позначення повинне містити географічну назву, традиційну географічну або негеографічну назву або їхні похідні, що ідентифікують товар, який походить із певного географічного місця або території. Це може бути існуюча або історична географічна назва об'єкта.

«Що таке географічне позначення? Це назва місця, що вказує на походження товару з певного регіону і підтверджує його особливі властивості, репутацію або характеристики, що залежать від цього місця. Це може бути, наприклад, відомий сорт вина або місцевий сир, який виробляється лише в певному регіоні», - розповіли у міністерстві.

Також там підкреслили, що нові правила адаптовані до регламентів Євросоюзу. Це означає, що українські географічні зазначення тепер можуть бути офіційно визнані та захищені на території ЄС.

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