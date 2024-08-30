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В Харькове задержали российского агента, который, прикрываясь должностью лесника, шпионил за ВСУ

11:39, 30 августа 2024
Для сбора разведданных фигурант под видом рабочих объездов территории государственного лесхоза фиксировал локацию подразделений ВСУ.
В Харькове задержали российского агента, который, прикрываясь должностью лесника, шпионил за ВСУ
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Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали в Харькове еще одного агента военной разведки рф, которым оказался работник местного лесничества. Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, обороняющими областной центр. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, для сбора разведданных фигурант под видом рабочих объездов территории государственного лесхоза фиксировал локации подразделений ВСУ.

«Задокументирован как во время разведывательных вылазок он скрыто следил за блокпостами и укрепрайонами украинских защитников», - пишут в ведомстве.

Кроме координат военных объектов, он дополнительно пытался установить там ориентировочное количество личного состава и виды вооружений. Полученные сведения злоумышленник наносил на гугл-карты для подготовки отчета российской спецслужбе.

«Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, поэтапно задокументировали его преступные действия и совместно с ГБР задержали в собственном доме. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций ВСУ», - сообщили в СБУ.

Как установило расследование, агент коммуникировал с оккупантами через своего знакомого, который в начале полномасштабной войны уехал в россию и пошел на сотрудничество с рф.

Деятельность «связного» координировал кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил россии (более известного как гру).

Для коммуникации с агентом использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

При обыске у него изъят мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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