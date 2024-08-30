АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения уже экс-заместителю министра энергетики Александру Хейлу

Стража и залог – Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение следственного судьи.

Источник фото: mev.gov.ua

В пятницу, 30 августа, Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей, примененную к экс-заместителю министра энергетики. По данным СМИ, речь идет об Александре Хейле.

Напомним, что в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Службой безопасности разоблачили действующего заместителя министра энергетики на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района.

По данным следствия, как пишут в НАБУ, должностное лицо в сговоре с руководителем одного из государственных угольных предприятий с восточного региона и еще двумя лицами выразило просьбу руководителю другого угольного предприятия, которое находится в западном регионе, предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. дол. США.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре пишут, что заслушав доводы сторон, АП ВАКС поддержала позицию прокурора и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты, оставив без изменений решение следственного судьи.

12 августа ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к экс-заместителю министра энергетики меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 млн грн залога.

Отметим, заместителя министра энергетики Александра Хейла уволили с должности. Такое решение было принято Кабмином в понедельник 12 августа.

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