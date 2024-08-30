АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід вже ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу

Варта та застава – Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення слідчого судді.

Джерело фото: mev.gov.ua

У п'ятницю, 30 серпня, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до ексзаступника міністра енергетики. За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Хейла.

Нагадаємо, що у Національному антикорупційному бюро повідомили, що спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Службою безпеки викрили чинного заступника міністра енергетики на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

За даними слідства, як пишуть у НАБУ, посадовець у змові з керівником одного з державних вугільних підприємств зі сходного регіону та ще двома особами висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке знаходиться у західному регіоні, надати неправомірну вигоду у розмірі 500 тис. дол. США.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пишуть, що заслухавши доводи сторін, АП ВАКС підтримала позицію прокурора та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, залишивши без змін рішення слідчого судді.

12 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до ексзаступника міністра енергетики запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави.

Зазначимо, заступника міністра енергетики Олександра Хейла звільнили з посади. Таке рішення ухвалив Кабмін у понеділок 12 серпня.

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