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У Харкові затримали російського агента, який, прикриваючись посадою лісника, шпигував за ЗСУ

11:39, 30 серпня 2024
Для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів ЗСУ.
У Харкові затримали російського агента, який, прикриваючись посадою лісника, шпигував за ЗСУ
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Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали у Харкові ще одного агента воєнної розвідки рф, яким виявився працівник місцевого лісництва. Зловмисник шпигував за українськими військами, що обороняють обласний центр. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як зазначають у спецслужбі, для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів ЗСУ.

«Задокументовано як під час розвідувальних вилазок він приховано стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників», - пишуть у відомстві.

Окрім координат військових об’єктів він додатково намагався встановити там орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь. Отримані відомості зловмисник наносив на гугл-карти для підготовки «звіту» російській спецслужбі.

«Контррозвідники СБУ завчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочинні дії та спільно з ДБР затримали у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ», - повідомили у СБУ.

Як встановило розслідування, агент комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до росії та пішов на співпрацю з рф.

Діяльність «зв’язкового» координував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру).

Для комунікації з агентом використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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