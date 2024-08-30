У Харкові затримали російського агента, який, прикриваючись посадою лісника, шпигував за ЗСУ

Для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів ЗСУ.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали у Харкові ще одного агента воєнної розвідки рф, яким виявився працівник місцевого лісництва. Зловмисник шпигував за українськими військами, що обороняють обласний центр. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як зазначають у спецслужбі, для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів ЗСУ.

«Задокументовано як під час розвідувальних вилазок він приховано стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників», - пишуть у відомстві.

Окрім координат військових об’єктів він додатково намагався встановити там орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь. Отримані відомості зловмисник наносив на гугл-карти для підготовки «звіту» російській спецслужбі.

«Контррозвідники СБУ завчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочинні дії та спільно з ДБР затримали у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ», - повідомили у СБУ.

Як встановило розслідування, агент комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до росії та пішов на співпрацю з рф.

Діяльність «зв’язкового» координував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру).

Для комунікації з агентом використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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