Практика судов
  1. В Украине

В Минюсте пояснили, какие меры применяются для принудительного исполнения судебных решений в отношении иностранцев

19:43, 3 сентября 2024
Невыполнение решений влечет ответственность для иностранцев и иностранных юридических лиц наравне с гражданами Украины.
В Минюсте пояснили, какие меры применяются для принудительного исполнения судебных решений в отношении иностранцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, какие меры применяются для принудительного исполнения судебных решений в отношении иностранцев.

Выполнение решений по иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам предусмотрено Законом Украины «Об исполнительном производстве» (далее — Закон). Согласно статье 77 Закона, к иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам применяются положения настоящего Закона.

Таким образом, иностранцы имеют те же права и обязанности по исполнению судебных решений, что и граждане Украины, а именно:

  • право ознакомиться с материалами исполнительного производства, делать с них выписки, снимать копии, заявлять отводы в случаях, предусмотренных Законом, и иметь доступ к автоматизированной системе исполнительного производства;
  • право обжаловать решение, действия или бездействие исполнителя в порядке, установленном Законом; предоставлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в исполнительных действиях, предоставлять устные и письменные объяснения, возражать против ходатайств других участников исполнительного производства и пользоваться другими правами, предоставленными Законом;
  • право выбирать, в какой орган предъявлять исполнительный документ для принудительного исполнения — в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя;
  • право заключать мировое соглашение, утверждаемое (признаваемое) судом, выдавшим исполнительный документ;
  • обязанность не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств письменно уведомить исполнителя о полном или частичном самостоятельном исполнении решения должником, а также о возникновении обстоятельств, обусловливающих обязательную остановку исполнительных действий, об установлении отсрочки или рассрочки исполнения, изменении способа и порядка исполнение решения, изменение места жительства или пребывания (в том числе изменение регистрации) или местонахождение; а должник-физическое лицо – также об изменении места работы;
  • другие права и обязанности, предусмотренные Законом.

Также государственный исполнитель применяет к иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам все предусмотренные статьей 10 Закона меры принудительного исполнения решений, такие как:

- Обращение взыскания на денежные средства, ценные бумаги, другое имущество (имущественные права), корпоративные права, имущественные права интеллектуальной собственности, объекты интеллектуальной и творческой деятельности, а также другое имущество (имущественные права) должника, в том числе если они находятся у других лиц , принадлежащих должнику от других лиц или должник владеет ими совместно с другими лицами.

- Обращение взыскания заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника.

- Изъятие у должника и передача взыскателю предметов, указанных в решении.

- Запрет должнику распоряжаться и/или пользоваться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, в том числе денежными средствами, или установление должнику обязанности пользоваться таким имуществом на условиях, определенных исполнителем.

Остальные меры принудительного характера, предусмотренные Законом.

Отметим, что ответственность при невыполнении решения, предусмотренная статьями 75 и 76 Закона, распространяется на иностранцев, лиц без гражданства и иностранные юридические лица на уровне с гражданами Украины.

В случае невыполнения решений исполнитель может обратиться в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере миграции или органов охраны государственной границы с представлением о запрете въезда в Украину или депортации за пределы Украины таких лиц в соответствии с Законом Украины «О правовом статус иностранцев и лиц без гражданства».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Будет перезагружено более половины штата Кабмина – Давид Арахамия

Назначать новых министров будут 5 сентября.

Кабмин изменил вид униформы полицейских

Выдача новых предметов одностроя будет производиться по истечении сроков ношения ранее выданного.

Денис Малюська уходит с должности министра юстиции – опубликовано заявление об отставке

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал заявления об отставке министра юстиции Дениса Малюськи и других.

Судья и адвокат поссорились в судебном процессе из-за ордера старого образца: очередной конфликт в зале судебных заседаний

Адвокат смог добиться отвода судьи, но судья сообщила ВСП о вмешательстве в осуществление правосудия и обвинила адвоката в мошенничестве.

В Офисе Президента финализуют работу над Стратегией развития системы правосудия и конституционного судопроизводства

В новой Стратегии будут описаны ключевые правовые реформы и дальнейшие шаги судебной реформы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва