В Минюсте пояснили, какие меры применяются для принудительного исполнения судебных решений в отношении иностранцев

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, какие меры применяются для принудительного исполнения судебных решений в отношении иностранцев.
Выполнение решений по иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам предусмотрено Законом Украины «Об исполнительном производстве» (далее — Закон). Согласно статье 77 Закона, к иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам применяются положения настоящего Закона.
Таким образом, иностранцы имеют те же права и обязанности по исполнению судебных решений, что и граждане Украины, а именно:
Также государственный исполнитель применяет к иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам все предусмотренные статьей 10 Закона меры принудительного исполнения решений, такие как:
- Обращение взыскания на денежные средства, ценные бумаги, другое имущество (имущественные права), корпоративные права, имущественные права интеллектуальной собственности, объекты интеллектуальной и творческой деятельности, а также другое имущество (имущественные права) должника, в том числе если они находятся у других лиц , принадлежащих должнику от других лиц или должник владеет ими совместно с другими лицами.
- Обращение взыскания заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника.
- Изъятие у должника и передача взыскателю предметов, указанных в решении.
- Запрет должнику распоряжаться и/или пользоваться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, в том числе денежными средствами, или установление должнику обязанности пользоваться таким имуществом на условиях, определенных исполнителем.
Остальные меры принудительного характера, предусмотренные Законом.
Отметим, что ответственность при невыполнении решения, предусмотренная статьями 75 и 76 Закона, распространяется на иностранцев, лиц без гражданства и иностранные юридические лица на уровне с гражданами Украины.
В случае невыполнения решений исполнитель может обратиться в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере миграции или органов охраны государственной границы с представлением о запрете въезда в Украину или депортации за пределы Украины таких лиц в соответствии с Законом Украины «О правовом статус иностранцев и лиц без гражданства».
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