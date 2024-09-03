В Минюсте пояснили, какие меры применяются для принудительного исполнения судебных решений в отношении иностранцев

Невыполнение решений влечет ответственность для иностранцев и иностранных юридических лиц наравне с гражданами Украины.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, какие меры применяются для принудительного исполнения судебных решений в отношении иностранцев.

Выполнение решений по иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам предусмотрено Законом Украины «Об исполнительном производстве» (далее — Закон). Согласно статье 77 Закона, к иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам применяются положения настоящего Закона.

Таким образом, иностранцы имеют те же права и обязанности по исполнению судебных решений, что и граждане Украины, а именно:

право ознакомиться с материалами исполнительного производства, делать с них выписки, снимать копии, заявлять отводы в случаях, предусмотренных Законом, и иметь доступ к автоматизированной системе исполнительного производства;

право обжаловать решение, действия или бездействие исполнителя в порядке, установленном Законом; предоставлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в исполнительных действиях, предоставлять устные и письменные объяснения, возражать против ходатайств других участников исполнительного производства и пользоваться другими правами, предоставленными Законом;

право выбирать, в какой орган предъявлять исполнительный документ для принудительного исполнения — в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя;

право заключать мировое соглашение, утверждаемое (признаваемое) судом, выдавшим исполнительный документ;

обязанность не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств письменно уведомить исполнителя о полном или частичном самостоятельном исполнении решения должником, а также о возникновении обстоятельств, обусловливающих обязательную остановку исполнительных действий, об установлении отсрочки или рассрочки исполнения, изменении способа и порядка исполнение решения, изменение места жительства или пребывания (в том числе изменение регистрации) или местонахождение; а должник-физическое лицо – также об изменении места работы;

другие права и обязанности, предусмотренные Законом.

Также государственный исполнитель применяет к иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам все предусмотренные статьей 10 Закона меры принудительного исполнения решений, такие как:

- Обращение взыскания на денежные средства, ценные бумаги, другое имущество (имущественные права), корпоративные права, имущественные права интеллектуальной собственности, объекты интеллектуальной и творческой деятельности, а также другое имущество (имущественные права) должника, в том числе если они находятся у других лиц , принадлежащих должнику от других лиц или должник владеет ими совместно с другими лицами.

- Обращение взыскания заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника.

- Изъятие у должника и передача взыскателю предметов, указанных в решении.

- Запрет должнику распоряжаться и/или пользоваться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, в том числе денежными средствами, или установление должнику обязанности пользоваться таким имуществом на условиях, определенных исполнителем.

Остальные меры принудительного характера, предусмотренные Законом.

Отметим, что ответственность при невыполнении решения, предусмотренная статьями 75 и 76 Закона, распространяется на иностранцев, лиц без гражданства и иностранные юридические лица на уровне с гражданами Украины.

В случае невыполнения решений исполнитель может обратиться в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере миграции или органов охраны государственной границы с представлением о запрете въезда в Украину или депортации за пределы Украины таких лиц в соответствии с Законом Украины «О правовом статус иностранцев и лиц без гражданства».

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