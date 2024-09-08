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Обижал и унижал бывшую жену: на Волыни наказали домашнего тирана

17:41, 8 сентября 2024
Мужчина уже был осужден за кражи.
Обижал и унижал бывшую жену: на Волыни наказали домашнего тирана
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На Волыни наказали 44-летнего ранее судимого мужчину за домашнее насилие. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что трижды судимый за кражи мужчина, неоднократно привлекаемый к административной ответственности и за совершение домашнего насилия, систематически оскорблял и унижал бывшую жену, с которой проживает в одном доме.

Суд признал его виновным в совершении этого правонарушения и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.

Следовательно, домашний тиран будет отбывать реальное наказание в местах несвободы.

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