Ображав і принижував колишню дружину: на Волині покарали домашнього тирана

Чоловік вже був судимий за крадіжки.

На Волині покарали 44-річного раніше судимого чоловіка за домашнє насильство. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що тричі судимий за крадіжки чоловік, котрого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності і за вчинення домашнього насильства, систематично ображав і принижував колишню дружину, з якою проживає в одній хаті.

Суд визнав його винуватим у вчиненні цього правопорушення і призначив покарання у виді одного року обмеження волі.

Відтак домашній тиран відбуватиме реальне покарання у місцях несвободи.

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