Как налогоплательщику перейти на использование единого счета — разъяснение

Плательщик имеет право сообщить об использовании или об отказе от использования единого счета один раз в течение календарного года.

Налоговая служба в Киеве информирует, как налогоплательщику перейти на использование единого счета.

1 января 2021 года начал функционирование единый счет для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогам и сборам, единому взносу и другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на ГНС ​​(далее – единый счет).

Единый счет – это счет, открытый в Государственной казначейской службе Украины на имя ГНС, который может использоваться налогоплательщиками для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогам и сборам, единому взносу и другим платежам, контроль за взиманием которых возложен в налоговый орган.

Единый счет не может использоваться плательщиком для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогу на добавленную стоимость, акцизного налога по реализации горючего и спирта этилового, а также для уплаты части чистой прибыли (дохода) в бюджет государственными и коммунальными унитарными предприятиями и их объединениями.

Порядок функционирования единого счета и выполнения норм ст. 35-1 НКУ центральными органами исполнительной власти утверждены постановлением КМУ от 29.04.2020 №321.

Плательщик имеет право сообщить об использовании или об отказе от использования единого счета один раз в течение календарного года. Уведомление об использовании или об отказе от использования единого счета подается плательщиком в электронной форме через электронный кабинет в порядке, установленном ст. 42-1 НКУ.

Для того чтобы перейти на единый счет, необходимо осуществить следующие три шага:

- Через Электронный кабинет предоставить «Сообщение об использовании единого счета» по форме J/F1307001.

- Получить квитанцию ​​о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет.

- Предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей (одного или нескольких).

Информация о реквизитах единого счета доступна плательщику в электронном кабинете в день его включения в реестр плательщиков, использующих единый счет.

Использование единого счета плательщиком начинается не позднее рабочего дня, следующего за днем ​​подачи им уведомления об использовании единого счета.

В случае отказа плательщика от использования единого счета, такое использование прекращается начиная с 01 января следующего календарного года на основании сообщения об отказе от использования единого счета.

Если у плательщика нет желания использовать единый счет, то он продолжает осуществлять уплату платежей и единого взноса по обычной системе, то есть непосредственно на бюджетные/небюджетные счета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.