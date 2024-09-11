Як платнику податків перейти на використання єдиного рахунку — роз’яснення

Платник має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунка один раз протягом календарного року.

Податкова служба у м. Києві інформує, як платнику податків перейти на використання єдиного рахунку.

1 січня 2021 року розпочав функціонування єдиний рахунок для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС (далі – єдиний рахунок).

Єдиний рахунок – це рахунок, відкритий у Державній казначейській службі України на ім'я ДПС, який може використовуватись платниками податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків та зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на податковий орган.

Єдиний рахунок не може використовуватися платником для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

Порядок функціонування єдиного рахунку та виконання норм ст. 35-1 ПКУ центральними органами виконавчої влади затверджено постановою КМУ від 29.04.2020 №321.

Платник має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунка один раз протягом календарного року. Повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка подається платником в електронній формі через електронний кабінет у порядку, встановленому ст. 42-1 ПКУ.

Для того, щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити наступні три кроки:

Через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F1307001. Отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок. Надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів (одного або декількох).

Інформація про реквізити єдиного рахунка є доступною платнику в електронному кабінеті у день його включення до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

Використання єдиного рахунка платником розпочинається не пізніше робочого дня, що настає за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунка.

У разі відмови платника від використання єдиного рахунку таке використання припиняється починаючи з 01 січня наступного календарного року на підставі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунку.

Якщо платник не має бажання використовувати єдиний рахунок, то він продовжує здійснювати сплату платежів та єдиного внеску за звичайною системою, тобто безпосередньо на бюджетні/небюджетні рахунки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.