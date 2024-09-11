Практика судів
  1. В Україні

Як платнику податків перейти на використання єдиного рахунку — роз’яснення

16:57, 11 вересня 2024
Платник має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунка один раз протягом календарного року.
Як платнику податків перейти на використання єдиного рахунку — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у  м. Києві інформує, як платнику податків перейти на використання єдиного рахунку.

1 січня 2021 року розпочав функціонування єдиний рахунок для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС (далі – єдиний рахунок).

Єдиний рахунок – це рахунок, відкритий у Державній казначейській службі України на ім'я ДПС, який може використовуватись платниками податків для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків та зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на податковий орган.

Єдиний рахунок не може використовуватися платником для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

Порядок функціонування єдиного рахунку та виконання норм ст. 35-1 ПКУ центральними органами виконавчої влади затверджено постановою КМУ від 29.04.2020 №321.

Платник має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунка один раз протягом календарного року. Повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка подається платником в електронній формі через електронний кабінет у порядку, встановленому ст. 42-1 ПКУ.

Для того, щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити наступні три кроки:

  1. Через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F1307001.
  2. Отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.
  3. Надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів (одного або декількох).

Інформація про реквізити єдиного рахунка є доступною платнику в електронному кабінеті у день його включення до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

Використання єдиного рахунка платником розпочинається не пізніше робочого дня, що настає за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунка.

У разі відмови платника від використання єдиного рахунку таке використання припиняється починаючи з 01 січня наступного календарного року на підставі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунку. 

Якщо платник не має бажання використовувати єдиний рахунок, то він продовжує здійснювати сплату платежів та єдиного внеску за звичайною системою, тобто безпосередньо на бюджетні/небюджетні рахунки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Данило Гетманцев не виключає залучення трудових мігрантів через нестачу працівників

Дефіцит кадрів підштовхує конкуренцію за людські ресурси і стимулює зростання зарплат, які за підсумками першого півріччя зросли на 17,7%, випередивши довоєнний рівень, зазначив Данило Гетманцев.

Тестування на знання норм права в межах конкурсу на посади суддів апеляційних судів розпочнеться 2 жовтня — ВККС

Тестування по спеціалізації триватиме з 2 по 23 жовтня, прохідний бал - 112,5 бали.

Кабмін направив 1,68 млн грн на виплату винагороди викривачам корупції

1 млн 680 тисяч грн будуть спрямовані на виконання судових рішень в частині виплати винагороди викривачам, але у разі відсутності бюджетних асигнувань безспірне списання коштів буде відкладатися.

Уряд затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій в автоматичному режимі

Кабмін врегулював надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій в районах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Прокуратура відповідатиме на запитання суспільства зрозумілою мовою – стало відомо, що передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя в частині реформи прокуратури

Перевірка доброчесності прокурорів для призначення і просування в кар’єрі, розширення переліку стягнень і ефективна комунікація з суспільством – проект Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду